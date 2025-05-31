شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

دخل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، قبل قليل، اللجان الامتحانية، لأداء أول امتحاناتهم بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 في مادة اللغة العربية والخط، إذ يستمر الامتحان لمدة ساعتين ونصف.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، اليوم السبت 31 مايو امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، والأحد 1 يونيو امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة، والإثنين 2 يونيو امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والثلاثاء 3 يونيو امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والأربعاء 4 يونيو امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وأوضح سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أهم القواعد والتعليمات التي يجب الالتزام بها خلال فترة الامتحانات، منبهًا الطلاب بفحص كراسة البوكليت فور استلامهما وقبل تسجيل البيانات الخاصة به على المكان المخصص لبيانات الطالب في ورقة الاجابة.

وأكد ضرورة توجيه الطالب بأنه مسئول عن تسليم كراسة البوكليت الخاصة به للملاحظين قبل مغادرة اللجنة سليمة وخالية من أي مخالفة خاصة بتنظيم أعمال الامتحانات مثل تمزيق الكراسة أو قطع ورقة منها أو غير ذلك ويلغى امتحانه إذا لم يسلمها يدًا بيد.

ونبه على عدم كتابة الطلاب لأسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أيه علامة لورقة الاجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك بطاقات أرقام الجلوس داخل الكراسة.

ونبه الطلاب بالتأكد فور استلامه ورقة الأسئلة من أنها خاصة بالمادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الأسئلة ولا ينقصها أي سؤال حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

وشدد على عدم خروج الطالب إلا بعد تأكد الملاحظين من سلامة كراسة البوكليت الخاصة بالطالب وأنها خالية من أي مخالفة من المنصوص عليها في التعليمات.

ونبه على عدم السماح للطالب بنزع أو تمزيق أي ورقة من كراسة البوكليت أو العبث بها حتى لا يتعرض الطالب المخالف لإلغاء امتحانه في هذه المادة، والسماح للطالب بوقته كاملًا حتى لو تم مد الوقت له مع التشديد على عدم توتر الطالب.