شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب ثالثة إعدادى يبدأون امتحان الترم الثانى والمديريات تشدد على التصدى للغش والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلبة الشهادة الإعدادية امتحان الفصل الدراسي الثاني على مستوى الجمهورية، حيث تعتمد امتحانات الصف الثالث الاعدادي على أسئلة موحدة على مستوى كل محافظة، كما أن لكل محافظة جدول امتحانات مختلف عن المحافظات الباقية، حيث انطلقت امتحانات نهاية العام الدراسى اليوم السبت وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على المديريات التعليمية بالتصدى لمحاولات الغش الإلكترونى وتصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى، مؤكدة على أن أى طالب يرتكب مخالفة تتعلق بالامتحان يجب تطبيق القانون عليه وحرمانه من الامتحان والنجاح فى العام الدراسي خاصة إذا كانت المخالفة تتعلق بتصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى.

ووجهت المديريات التعليمية والإدارات رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بتفتيش الطلبة أثناء دخولهم وعدم السماح باصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة إلكترونية أخرى، حيث حذرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من حيازة التليفون المحمول فى امتحانات الشهادة الإعدادية والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب ، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الإمتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة .

وشددت المديرية على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الإمتحانية والإلتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الاستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الإمتحانات .

وطالبت المديرية جميع الطلاب بالإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش ، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم ، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الإمتحان ، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الإمتحان.

ويؤدى امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة على مستوى كافة المحافظات، كما يعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية بمجموع 140 درجة فى جميع المواد وتشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، حيث تضاف الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى الترم الثاني إلى درجات ومجموعه فى الترم الأول ويحسب المجموع الكلى للطالب حيث أن المجموع الكلى للشهادة الإعدادية 280 درجة بالعام الدراسى بأكمله.