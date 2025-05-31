شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تحذر طلاب الشهادة الإعدادية من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان والان مع تفاصيل الخبر

حذرت مدارس محافظة الجيزة، طلاب الشهادة الإعدادية والمعلمين، من دخول اللجان الامتحانية بالهواتف المحمولة أو أي جهاز إلكتروني يساعد على الغش، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

وشدد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة تطبيق الإجراءات الأمنية بشكل صارم لضمان نزاهة الامتحانات، ومنع أي محاولات للغش، وتشديد الرقابة في اللجان والتفتيش على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية.

ونبه على ضرورة تسليم المظاريف في الوقت المحدد وعدم فتحها داخل اللجان قبل الموعد الرسمي، وعدم ترك الملاحظ للجنة مهما كانت الظروف، مع عدم اصطحاب الطلاب والمعلمين التليفون المحمول أو أى وسائل تكنولوجية حديثة تساعد على الغش الإلكتروني أو الجماعي باللجنة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة بالمديرية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2024، مؤكدًا أهمية الالتزام التام بالقوانين واللوائح الخاصة بالامتحانات لضمان نزاهتها وسلامة الطلاب.