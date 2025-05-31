شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة على اللجان لأداء امتحانات الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، قبل قليل، التوافد على المدارس، استعدادًا لدخول اللجان الامتحانية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، والتي تنطلق تستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

وحسب جداول الامتحانات، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، إذ تنطلق لجنة امتحان اللغة العربية في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين ونصف، فيما تنطلق لجنة امتحان مادة التربية الدينية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا وتستمر لمدة ساعة ونصف.

وشدد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة التأكد من جاهزية جميع اللجان الامتحانية، وضرورة تطبيق الإجراءات الأمنية بشكل صارم لضمان نزاهة الامتحانات، ومنع أي محاولات للغش، والتأكيد على تشديد الرقابة في اللجان والتفتيش على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية.

ونبه على مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة داخل اللجان والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج العملية الامتحانية بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة.

ونبه على عدم ترك الملاحظ للجنة مهما كانت الظروف، مع عدم اصطحاب الطلاب والمعلمين التليفون المحمول أو أى وسائل تكنولوجية حديثة تساعد على الغش الإلكتروني أو الجماعي باللجنة، مع العلم أنه سيتم تطبيق العقوبات القانونية بشأن المساعدة على الغش وأعمال الإخلال بالامتحانات والقرارات الوزارية المنظمة وتعديلاتها بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان.

وأكد على جميع رؤساء اللجان تنفيذ كافة التعليمات والعمل بروح الفريق لضمان سير العملية الامتحانية بنجاح من أجل تحقيق مصلحة الطلاب، كما أكد على ضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات بكل إدارة وغرفة العمليات بالمديرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة بالمديرية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2024، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من إقرارات الموانع على جميع الملاحظين.