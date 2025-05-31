شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الاعتماد المؤسسى والبرامجى لكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الطب البيطرى على تجديد الاعتماد المؤسسي، والاعتماد البرامجى للبرنامج العام "بكالوريوس الطب البيطري"، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك فى إطار رؤية الجامعة وإستراتيجيتها فى التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية.

وأوضح الدكتور محمد سامى عبد الصادق، أن حصول كلية الطب البيطرى على تجديد الاعتماد المؤسسي، والاعتماد البرامجي، يعكس جهودها المتواصلة لتطوير منظومتها التعليمية وفقًا لأرقى المعايير الدولية، ويؤكد حرصها على مواكبة الأنظمة التعليمية والتطور السريع والمتلاحق فى التعليم الجامعى بأرقى الجامعات العالمية، مؤكدًا أهمية الارتقاء بالبرامج الدراسية بكليات الجامعة، واستحداث برامج جديدة لإكساب الطلاب المعارف والمهارات وتشجيعهم على التعلم بأحدث الوسائل وخلق روح الإبداع والتميز لديهم وربط مكتسبات التعلم والبحث العلمى باحتياجات المجتمع.

وأكد د. محمد سامى عبد الصادق حرص إدارة الجامعة على زيادة نشر الوعى المستمر بمعايير الجودة وجودة التعليم، والعمل على تطوير إمكانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مشيرًا إلى أن تجديد الاعتماد لكلية الطب البيطرى يُعد نتاج فريق عمل مؤسسى من الجامعة والكلية وفريق الاعتماد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى جانب توفير إدارة الجامعة لكافة الموارد والإمكانات اللازمة للتطوير المستمر لعناصر العملية التعليمية والبحثية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان بكر عميد كلية الطب البيطري: إن حصول الكلية على الاعتماد المؤسسى والاعتماد البرامجى للبرنامج العام يعزز مكانتها كإحدى أبرز المؤسسات التعليمية الرائدة فى مجال الطب البيطرى فى مصر والمنطقة وتُخرج كوادر بيطرية مؤهلة علميًا ومهاريًا، مشيرًة إلى أن الحصول على الاعتماد تم بعد تقييم دقيق لجميع جوانب العملية التعليمية والبحثية والبنية التحتية، بما فى ذلك تطوير المناهج، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز الشراكة مع القطاعات الطبية والبيطرية، مؤكدًة التزام الكلية بالاستمرار فى رفع كفاءة الخريجين ودعم الأبحاث العلمية التى تخدم قطاع الثروة الحيوانية والصحة العامة.

وأضافت الدكتورة إيمان بكر، أن الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد تمنح الاعتماد بعد تقييم شامل للمؤسسات التعليمية وفقًا لمعايير صارمة تشمل.جودة البرامج الأكاديمية ومواءمتها لاحتياجات المجتمع، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي، والبنية التحتية والتجهيزات المعملية والبيئة التعليمية، والمشاركة المجتمعية وخدمة البيئة.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة نجحت فى إحداث نقلة نوعية فى الاعتماد والجودة وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد المحلى أو تجديده، إلى جانب حصول عدد من الكليات على الاعتماد الدولي، كما تحرص الجامعة على تحسين جودة الأداء الإداري، وخلق بيئة إيجابية تسهم فى تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل وزيادة الإنتاجية وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة ذكية مستدامة ومبتكرة.

