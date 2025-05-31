شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تشغل خطوط خاصة لخدمة الحدائق والمزارات السياحية فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

تستعد محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2025، حيث أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه تم توجيه هيئة النقل العام بتوفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد مع زيادة عدد الأتوبيسات العاملة عليها لمنع التكدس والزحام، مع تشديد الرقابة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع استغلال السائقين للمواطنين خلال فترة العيد.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم تجهيز الحدائق ورفع كفاءتها لاستقبال المواطنين خلال العيد، مع مراجعة كل الملاهى الترفيهية الموجودة بالحدائق، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على الحدائق لتوفير أكياس بلاستيكية على بوابات الدخول وتوزيعها على الزوار حفاظا على النظافة.

ومن جانبه، أكد اللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه سيتم تشغيل عدد من خطوط الأتوبيس كخدمة خاصة خلال إجازة العيد فقط، وذلك لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى الوحدات العادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية وخدمات منطقة الأهرامات وأبو الهول وخدمات الحديقة الدولية بمدينة نصر وخدمات حديقتي الأزهر وبدر وخدمات الحديقة اليابانية وحديقة 6 أكتوبر بمنطقة حلوان وخدمات منطقة القلعة بمصر القديمة، ومناطق القاهرة الكبرى بما فيها المناطق السياحية والترفيهية التى يقبل عليها المواطنون فى العيد.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أنه تم توفير الأعداد اللازمة من السيارات لكل خط والتي تتناسب مع أعداد المواطنين المتوقع خروجهم للتنزه خلال أيام العيد كما تم مراجعة السيارات المخصصة لهذه الخدمة من حيث الحالة الفنية والمظهر العام ونظافة السيارات وتحديث الخدمات المقدمة للأماكن الترفيهية وذلك بتشغيل أحدث السيارات بالهيئة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب وتوفير الرقابة اللازمة لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل خلال إجازة العيد.