شكرا لقرائتكم خبر عن الجبر في سطور.. مراجعة نهائية شاملة لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سلسلة المراجعات النهائية التي يطرحها ”الخليج 365”، ينشر الموقع الآن مراجعة شاملة لمادة الجبر لطلاب الشعبة العلمية، والتي تتضمن تغطية دقيقة لجميع الموضوعات المقررة، مع التركيز على أهم الأسئلة التي وردت في امتحانات الأعوام السابقة.

وتشمل المراجعة شرحًا مبسطًا لأهم القوانين والنظريات، مع تطبيقات مباشرة على أسئلة الاختيار من متعدد، وتدريبات لحل المشكلات المعقدة بأسلوب تدريجي، ما يعين الطلاب على الإلمام بالمادة وتثبيت المعلومات قبيل الامتحان.

وقد أعد هذه المراجعة نخبة من معلمي الرياضيات للثانوية العامة، مع مراعاة التغيرات في نظام التقييم الحالي. كما تم إرفاق نموذج امتحان تدريبي بالإجابات، يُمكن الطلاب من اختبار أنفسهم وتحسين أدائهم.



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ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان الجبر للثانوية العامة هذا العام سيكون مطابقًا للمواصفات التي تضمن قياس نواتج التعلم بشكل حقيقي، ويراعي مستويات الطلاب المختلفة من خلال التدرج في صعوبة الأسئلة، على أن يكون الامتحان بالكامل من داخل المنهج المُقرر على طلاب الصف الثالث الثانوي.