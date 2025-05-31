شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. جمعنا لك منهج الجغرافيا فى 121 سؤالا والان مع تفاصيل الخبر

استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2025، يقدم ”الخليج 365”، مراجعة شاملة لمادة الجغرافيا، يستطيع الطلاب من خلالها الإلمام بأهم أجزاء المنهج الدراسي، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات، والحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتتضمن المراجعة، 121 سؤالًا بنظام (الاختيار من متعدد)، تغطي أهم أجزاء منهج مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة، وإجاباتها، وذلك ضمن ما يقدمه الخليج 365 من مراجعات نهائية في المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

وتعتمد امتحانات الثانوية العامة على نظامين فى الامتحان، نظام يتعلق بالطلاب دفعة العام الدراسى الجارى 2024/2025، ويحتسب المجموع الكلى لامتحانات الثانوية العامة لهؤلاء الطلاب من 320 درجة، بعد هيكلة الثانوية العامة، الذى تم فى أغسطس 2024، حيث أن هناك 5 مواد فقط مضافة للمجموع وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفيزياء والكيمياء والأحياء، لطلبة علمى علوم.

ويحتسب المجموع الكلى لطلاب النظام القديم فى الثانوية العامة من 410 درجات، حيث أن هناك 7 مواد لكل شعبة مضافة للمجموع ففى الشعبة الأدبية توجد مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق.



منهج الجغرافيا (1)



منهج الجغرافيا (2)



منهج الجغرافيا (3)



منهج الجغرافيا (4)



منهج الجغرافيا (5)



منهج الجغرافيا (6)



منهج الجغرافيا (7)



منهج الجغرافيا (8)



منهج الجغرافيا (9)



منهج الجغرافيا (10)