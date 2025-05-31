شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا فى واقعة النمر والان مع تفاصيل الخبر

تنظر محكمة جنح طنطا في محافظة الغربية، اليوم السبت 31 مايو، أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود بواقعة سيرك طنطا، بسبب الإهمال الذي تسبب في واقعة هجوم نمر وأكل ذراع المدعو محمد البسطويسي، أثناء أحد العروض الترفيهية بسيرك طنطا ثاني أيام العيد.

وكانت النيابة العامة قد قيدت الأوراق جنحة ومخالفة بالمادة 244 فقرة 1 و2 و377 من قانون العقوبات ضد مدربة السيرك كونها تسبب خطأ في إصابة المجني عليه، حيث إن ذلك ناشئ عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها وإخلالها الجسيم، بما تفرضه عليه أصول حرفتها أثناء أدائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة.

وكان السيرك المقام بمدينة طنطا قد شهد هجوم نمر مفترس على عامل أثناء العرض، حيث هاجم النمر العامل بعد قيامه بإدخال ذراعة داخل ساحة العرض الأمر الذي ادي لحدوث تهتك شديد في ذراعة وتم نقله للمستشفى، وسادت حالة من الرعب بين المواطنين المتواجدين في العرض وغادروا السيرك بشكل فوري خوفاً على حياتهم