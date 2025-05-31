شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة اليوم لمدة ساعة لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

قررت منذ قليل الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة إرجاء انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لمدة ساعة واحدة فقط اليوم السبت 31 مايو لتنطلق الامتحانات في تمام الساعة العاشرة صباحا بدلا من الساعة التاسعة صباحا (اليوم فقط وليس جميع أيام الامتحانات) لتعود إلى مواعيدها المقررة اعتبارا من غدا الأحد.

يأتي ذلك حرصا على سلامة الطلاب والملاحظين والعاملين، وضمان وصولهم للجان الخاصة بهم في وقت مناسب، خاصة مع تعرض بعض السواحل الشمالية للمحافظة لسوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى سقوط الأمطار بشكل خفيف إلى متوسط بتلك المناطق.