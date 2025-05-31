وأيد 91 % من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق لرفع أسعارها، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق لرفع أسعارها.

شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع