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%91 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق

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  • %91 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق 1/2
  • %91 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق لرفع أسعارها؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق لرفع أسعارها.

وأيد 91 % من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق لرفع أسعارها، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق لرفع أسعارها.


نتيجة الاستطلاع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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