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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن أعراض التسمم الغذائى .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالسبت، 31 مايو 2025 05:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض التسمم الغذائي التى تشمل :-
- اضطراب المعدة
- القيء
- الإسهال
- آلام المعدة أو تقلصاتها
- ارتفاع درجة الحرارة
وتابعت وزارة الصحة والسكان : تظهر أعراض التسمم الغذائي بسبب المرض، وقد تبدأ في غضون ساعات أو بضعة أسابيع وإذا كان الشخص يعانى من أعراض مرضية، فقد يصاب بالتسمم الغذائي على الفور.
أعراض التسمم الغذائى
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