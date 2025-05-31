شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن أعراض التسمم الغذائى .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض التسمم الغذائي التى تشمل :-

- اضطراب المعدة

- القيء

- الإسهال

- آلام المعدة أو تقلصاتها

- ارتفاع درجة الحرارة

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تظهر أعراض التسمم الغذائي بسبب المرض، وقد تبدأ في غضون ساعات أو بضعة أسابيع وإذا كان الشخص يعانى من أعراض مرضية، فقد يصاب بالتسمم الغذائي على الفور.