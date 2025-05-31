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تأجيل ميعاد امتحانات الإعدادية اليوم بالإسكندرية لمدة ساعة لتبدأ 10صباحا بسبب الأمطار

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تأجيل ميعاد امتحانات الإعدادية اليوم بالإسكندرية لمدة ساعة لتبدأ 10صباحا بسبب الأمطار

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القاهرة - سامية سيد - الإسكندرية جاكلين منير

السبت، 31 مايو 2025 04:45 ص

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تأجيل ميعاد امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت لمدة ساعة لتبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا بدلا من الساعة التاسعة صباحا، وذلك نظرا لتداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والرياح الشديدة المفاجئة التي تعرضت لها المحافظة منذ قليل.


يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.


 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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