شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل ميعاد امتحانات الإعدادية اليوم بالإسكندرية لمدة ساعة لتبدأ 10صباحا بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تأجيل ميعاد امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت لمدة ساعة لتبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا بدلا من الساعة التاسعة صباحا، وذلك نظرا لتداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والرياح الشديدة المفاجئة التي تعرضت لها المحافظة منذ قليل.



يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.



