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تعطيل الامتحانات اليوم بكليات جامعة الإسكندرية بسبب الطقس السيئ

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تعطيل الامتحانات اليوم بكليات جامعة الإسكندرية بسبب الطقس السيئ

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القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، تأجيل الامتحانات المقرر عقدها اليوم السبت للطلاب، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة إلى موعد آخر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مجلس الجامعة، في بيان، أن قرار تأجيل الامتحانات يأتي نظرًا لعدم الاستقرار الحادث في الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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