شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة التفاضل والتكامل.. أبرز النماذج قبل امتحان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب امتحانات نهاية العام، يقدم ”الخليج 365” المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل، وهي من أكثر المواد التي تثير القلق بين طلاب الشعبة العلمية (رياضة)، لما تحتويه من مفاهيم رياضية دقيقة وتطبيقات متعددة.

وتتناول المراجعة أهم محاور المنهج، من النهايات والاشتقاق، إلى التكامل بأنواعه وتطبيقاته، مع شرح تفصيلي للأفكار المتكررة في الامتحانات، وتصميم تمارين تدريبية نموذجية وفقًا لنظام البابل شيت.

كما حرص ”الخليج 365” على تقديم هذه المراجعة في صورة مبسطة، تشمل مخططات ورسوم توضيحية تساعد على الفهم السريع وتثبيت الحلول النموذجية، إلى جانب نصائح عملية لتقسيم الوقت داخل اللجنة.



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للاطلاع على باقي المراجعات النهائية والنماذج المقررة.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان التفاضل والتكامل للعام الدراسي 2024-2025 سيأتي بالكامل من محتوى المنهج المقرر، مع التزام تام بمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة، والتي تراعي تنوع مستويات الأسئلة بما يتيح الفرصة لجميع الطلاب لإبراز مستوى تحصيلهم وفهمهم العلمي بدقة.