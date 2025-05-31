شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يرسم 8 أساقفة اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه سيتم رسامة 8 من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية، لتلبية الاحتياجات الرعوية في الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة ودير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، كما سيتم تجليس الأنبا إيلاريون الأسقف العام على إيبارشية البحيرة وتوابعها، وذلك بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة.

ومن المقرر أن تقام صلوات عشية الرسامة والتجليس اليوم السبت 31 مايو والقداس صباح غد الأحد 1 يونيو بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.