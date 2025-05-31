شكرا لقرائتكم خبر عن مجازر القاهرة تفتح أبوابها لذبح أضاحى المواطنين مجانًا طوال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحي المبارك، من خلال تجهيز كل مجازر القاهرة لاستقبال الأضاحى مجانا طوال أيام عيد الأضحى، ومن المقرر أن تفتح هذه المجازر أبوابها مجانا طوال أيام العيد، وهى ( الآلي ، جيركو ، السلام، الممتاز، طرة، حلوان ، 15 مايو ).

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم اصدار التعليمات بالمجازر لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد، حيث تشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التأكد من صلاحية المعروض من اللحوم حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.