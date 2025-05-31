شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النيابات والمحاكم تعلن توفير لحوم الأضاحى بالتقسيط على 3 أشهر لأعضائها والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي خلال اجتماعة الدوري علي استئناف خدمات مبادرة "واجبنا" وذلك خدمة الأعضاء على مستوي الجمهورية، وفي ضوء ذلك أعلن رئيس النقابة العامة عن توفير كميات ضخمة من لحوم الأضاحي بمناسبة عيد الأضحي المبارك بالتقسيط ولمدة 3 شهور دون حد أقصي لطلبات الأعضاء وبالكميات المطلوبة ويتم الخصم عن طريق استمارة الخصم من الموظف.

وقال كريم عبدالباقي خلال تصريحات صحفية: تم عرض فكرة توفير لحوم حية بالتنسيق بين النقابة العامة واللجان النقابية للتسهيل علي الأعضاء للاستفادة من مبادرة "واجبنا"، من خلال تسليم استمارات الخصم للموظف من الراتب وتكون اللجنة النقابية في المناطق البعيدة عن القاهرة مسؤولة عن توفير الكميات المطلوبة للعاملين.

وأكد "عبدالباقي" علي أهمية التعاون المثمر الذي شهدته الفترة الماضية ببين النقابة العامة والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، مشددا علي انعكاس ذلك التعاون في خلق بيئة عمل مناسبة لإداء الموظف مهام عملة وتساعد في النهاية تقديم الخدمات بالشكل المناسب للجمهور.

ووافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع علي تصعيد مصطفي محمد فرج رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحاكم ونيابات قنا نائب لرئيس النقابة العامة للوجه القبلي تقديرا للجهود التي بذلها الفترة الماضية لخدمة الأعضاء.

كما شهد الاجتماع تقديم درع اللجنة النقابية للعاملين بمحاكم ونيابات القاهرة الجديدة برئاسة محمد كرام المراغي والمهندسة رحاب فهمي نائب الرئيس، لتهنئة كريم عبدالباقي بأسم جميع العاملين في محاكم ونيابات القاهرة الجديدة بمناسبة فوزة برئاسة مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.