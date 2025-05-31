شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإسكندرية يشهد رياح مفاجئة وبرق ورعد وأمطار غزيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

موجة من التقلبات الجوية فى محافظة الإسكندرية، مع الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، حيث نشطت رياح شديدة مع هطول أمطار رعدية وكرات ثلجية، وارتفاع في موج البحر لأكثر من متر ونصف.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 31 مايو 2025، طقس ربيعي مائل الحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة ، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى.



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