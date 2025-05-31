شكرا لقرائتكم خبر عن الجيولوجيا للثانوية العامة.. أقوى مراجعة مكثفة قبل ليلة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

لطلاب الشعبة العلمية، ينشر ”الخليج 365” المراجعة النهائية لمادة الجيولوجيا، والتي تضم شرحًا لأهم النقاط والمصطلحات العلمية، ورسومات مبسطة تسهل فهم المفاهيم الجيولوجية.

وتشمل المراجعة أهم الأسئلة المتوقع تكرارها، مثل تكوين الصخور، الزلازل والبراكين، والمياه الجوفية، إضافة إلى موضوعات البيئة والتغيرات المناخية. وتم إعداد المراجعة لتخدم الطالب في آخر لحظات المذاكرة قبل دخول اللجنة.

وتوفر المراجعة تدريبات عملية على شكل الامتحان، مع أسئلة بالإجابات لتأهيل الطالب على التعامل مع مختلف أنماط الأسئلة.



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للاطلاع على باقي المراجعات النهائية والنماذج المقررة.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان مادة الجيولوجيا للعام الدراسي 2025 سيأتي من المنهج المقرر بالكامل، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الرسمية، والتي تُراعي التوازن بين مستويات الأسئلة المختلفة.