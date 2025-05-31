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حذاء طبى ومظلة صغيرة وكمامات.. نصائح طبية لمرضى السكرى أثناء الصعود لعرفات

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حذاء طبى ومظلة صغيرة وكمامات.. نصائح طبية لمرضى السكرى أثناء الصعود لعرفات

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد صبحى

السبت، 31 مايو 2025 04:00 ص

كشفت نشرة طبية للدكتور أحمد عبدربه عبدربه محمد – أستاذ دكتور مساعد بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية- المركز القومى للبحوث عن  كيفية تعامل مريض السكرى خلال موسم الحج.

وقدمت النشرة الطبية عددا من النصائح أثناء الصعود إلى عرفات – الذى يمثل التحدي الأكبر وهى :-

1- ارتداء حذاء طبى مريح لحماية القدمين من الجروح (القدم السكرية)، وجوارب قطنية ناعمة (للسيدات فقط) تُغير بانتظام للحفاظ على جفاف القدم.

2- استخدام مظلة صغيرة للحماية من الشمس وضربات الحرارة.

3- استخدام كمامات لحماية الجهاز التنفسي من العدوى والغبار.

4- استخدام كريم مرطب أو فازلين لترطيب الجلد ومنع التشققات، خاصة في القدمين.

5- استخدام مطهر أو بيتادين وشاش ولاصق طبى  لعلاج أي جروح أو خدوش صغيرة فورًا.

6- استخدام زجاجة ماء قابلة لإعادة التعبئة للترطيب المستمر ولتفادى الجفاف أثناء المشى الطويل تحت الشمس حيث إنه يوجد كولديرات مياه مبردة كثيرة تبعد عن بعضها بعض الأمتار.

7- استخدام عربات أو وسائل نقل داخل المشاعر إن أمكن.

8- قياس السكر عدة مرات يوميًا، خصوصًا قبل وبعد الطواف والسعي.

وأوضحت النشرة الطبية بعد فحص السكر فى الدم، إذا وجد الحاج أن مستوى السكر إنخفض عن المستوى الطبيعى (80 ملليجرام/ديسيلتر) أو إذا شعر الحاج بالدوخة، فعليه تناول وجبات خفيفة سريعة تحتوى سكريات طبيعية مثل التمر أو العصير.

إذا انخفض مستوي السكر بالدم أقل من 50 ملليجرام/ديسيلتر قد يحدث إغماء للحاج مريض السكرى،  فعلى الفور يجب على المرافقين له محاولة رفع قدميه لأعلى بزاوية قائمة على ظهره مع رفع رأسه قليلا و إعطائه عصير عالى السكر، وعند الإفاقة يجب  التوجه المباشر إلى أقرب مركز صحى، حيث يوجد مراكز صحية منتشرة على طول الطريق المتجه إلى عرفات لإسعاف المرضى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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