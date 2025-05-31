شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة دكتوراه حول دور التسويق الريادي في الكلمة المنطوقة الإلكترونية لتحقيق التسويق المستدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت كلية التجارة بجامعة المنصورة رسالة دكتوراه مقدمة من الباحثة نهى جمال حامد الملاح بعنوان دور التسويق الريادي في الكلمة المنطوقة الإلكترونية لتحقيق التسويق المستدام .

وناقشت الرسالة، دراسة تأثير التسويق الريادي على التسويق المستدام، بالتطبيق على عملاء تطبيق طلبات في مصر بتوسيط الكلمة المنطوقة الإلكترونية.

وتبنت الرسالة فلسفة المنهج الاستنتاجي، وطريقة التحليل الكمي والكيفي كمنهجية للبحث، وكانت أداة جمع البيانات هي الاستبيان، مستخدمة عينة حجمها 384 فردًا، تم جمعها إلكترونيًا من خلال قنوات التواصل الاجتماعي من عملاء تطبيق طلبات في مصر، تم استخدام نمذجة المعادلات الهيكلية مع Pls-smart v4 لفحص العلاقات السببية بين متغيرات البحث.

وأظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود ارتباط معنوي بين أبعاد متغيرات الدراسة (التسويق الريادي، الكلمة المنطوقة الإلكترونية والتسويق المستدام). وأيضا وجود تأثير معنوي للتسويق الريادي على كل من الكلمة المنطوقة الإلكترونية والتسويق المستدام، فضلاً عن وجود تأثير الكلمة المنطوقة الإلكترونية على التسويق المستدام.

وأظهرت نتائج التحليل الإحصائي أيضًا أن الكلمة المنطوقة الإلكترونية تتوسط العلاقة بين التسويق الريادي والتسويق المستدام.

و أظهرت الدراسة وجود فروق معنوية بين إدراك العملاء وفقاً لمتغيراتهم الديموغرافية، كما اقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات لمديري تطبيق طلبات مثل تعزيز الممارسات المستدامة داخل الشركة من خلال تنفيذ مبادرات داخلية تشجع الموظفين على تبني هذه الممارسات، وأيضا تطبيقات نظرية للباحثين المهتمين بمتغيرات البحث.

الجدير بالذكر ، أن المشرفين علي الرساله الدكتور عبد العزيز على حسن أستاذ التسويق ورئيس قسم إدارة الأعمال ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث السابق بكلية التجارة - جامعة المنصورة، والدكتور محمد هانئ محمد مصطفى غيث، مدرس إدارة الاعمال - كلية التجارة - جامعة المنصوره.



وأوصت اللجنة بمنح درجة دكتوراه الفلسفه في إدارة الأعمال مع نشر الرسالة علي نفقة الجامعه وتبادلها مع الجامعات المصريه والأجنبيه.



