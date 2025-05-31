شكرا لقرائتكم خبر عن الفيزياء بدون تعقيد.. أبرز النماذج في أقوى مراجعة نهائية لطلاب الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في محاولة لتبسيط مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، يقدم ”الخليج 365” مراجعة ليلة الامتحان، والتي تجمع بين شرح القوانين، تطبيقات المسائل، وأمثلة من الامتحانات السابقة.

ويتم التركيز في هذه المراجعة على الفصول التي تمثل نقاط صعوبة عند أغلب الطلاب مثل: الحث الكهرومغناطيسي، دوائر التيار المتردد، والفيزياء الحديثة. كما تشمل المراجعة تدريبات منظمة على المسائل الرقمية ونصائح لتفادي أخطاء الشرح والتحليل.

ويصاحب المراجعة نموذج امتحان كامل مع شرح مبسط للإجابات، يساعد الطلاب في اختبار معلوماتهم قبل دخول اللجنة بثقة.



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للاطلاع على باقي المراجعات النهائية والنماذج المقررة.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان الفيزياء للعام الدراسي 2025 سيأتي بالكامل من داخل المنهج المقرر، وفقًا للمواصفات المعتمدة من المركز القومي للامتحانات، مع مراعاة تدرج مستوى الأسئلة ليشمل الفهم، التحليل، والتطبيق العملي.