شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الامتحانات اليوم بكليات جامعة الإسكندرية بسبب الطقس السيىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، تأجيل الامتحانات المقرر عقدها اليوم السبت للطلاب، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة إلى موعد آخر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مجلس الجامعة، في بيان، أن قرار تأجيل الامتحانات يأتي نظرًا لعدم الاستقرار الحادث في الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة