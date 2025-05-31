شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تواصل استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تمت إتاحة أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة للطلاب على موقع الوزارة والمدارس الثانوية، بالإضافة إلى انتهاء تجهيز خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، كما تم وضع خطة نقل الاسئلة إلى مراكز توزيع الامتحانات على مستوى الجمهورية بمشاركة عدة جهات فى الدولة، كما تم تكليف رؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2025، وأيضا تكليف أعضاء الشئون القانونية ومسئولى الأمن الإدارى فى المدارس.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن انتهاء كافة الإجراءات والتجهيزات اللوجستية والاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة، حيث يتم تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين الأسبوع المقبل وفتح باب الاعتذارات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

تنطلق امتحانات بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

وأوضحت الوزارة أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد جاء كالتالى: يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.