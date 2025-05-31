شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج استرشادى لامتحان الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادى والان مع تفاصيل الخبر

وفرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نماذج استرشادية لشكل البوكليت فى المواد الدراسية المختلفة بـ الصف الثالث الإعدادي، حتى يتم تدريب الطلاب على كيفية الإجابة فى نفس كراسة الأسئلة، وذلك في إطار الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، التي تنطلق اليوم السبت الموافق 31 مايو 2025.

وفيما يلي نموذج استرشادي لامتحان مادة الهندسة بنظام (البوكليت)، وفق مواصفات الورقة الرسمية:



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ووجهت المديريات التعليمية تعليمات لرؤساء اللجان الامتحانية والمراقبين بمنع حيازة أى من أجهزة الاتصال الشخصية مع المنتدبين بلجان السير وذلك تطبيقا للمادة رقم 2 من القانون 205 لسنة 2020، وتطبيق أحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 مادة 1 على كل من يقوم بنشر أو إذاعة أو ترويج لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها بقصد الغش أو الإخلال بأعمال الامتحانات، مشددة على أنه من يخالف هذه التعليمات أو يتخلف عن الحضور فى المواعيد المحددة سيحال للتحقيق بمعرفة مديريات التربية والتعليم.