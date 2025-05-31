شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة الأحياء النهائية.. مفاتيح النجاح قبل ليلة الامتحان للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

في تغطية تعليمية متميزة، ينشر ”الخليج 365” مراجعة ليلة الامتحان لمادة الأحياء، والتي تشمل شرحًا مبسطًا لكل أجزاء المنهج، بداية من التركيب الخلوي والأنسجة، مرورًا بالجهاز العصبي، ووصولًا إلى الوراثة والتكاثر.

وتركز المراجعة على الأجزاء التي تتكرر في الامتحانات، مع شرح الرسومات التوضيحية، والتدريب على تحليل أسئلة الفهم والاستنتاج.

وقد تم إعداد المراجعة على أيدي متخصصين في مناهج الثانوية العامة، لتكون بمثابة دليل شامل للطالب في الساعات الأخيرة قبل الامتحان.



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ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان مادة الأحياء لهذا العام سيعتمد بشكل رئيسي على الفهم والاستنتاج والتحليل، وليس الحفظ فقط. كما شددت الوزارة على أن جميع الأسئلة ستكون من داخل المنهج المقرر، وأن الامتحان سيأتي متدرجًا في الصعوبة لقياس الفروق بين مستويات الطلاب.

