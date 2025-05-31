شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة الحصول على مشروع الأسر المنتجة والشروط المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن طريقة الحصول على مشروع الأسر المنتجة، الذي يُعد من أبرز مشروعات تنمية الموارد البشرية والتدريب المهني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتمكينها اقتصاديًا.

يُنفذ المشروع بالشراكة مع جمعيات التدريب المهني والأسر المنتجة، أو من خلال الجمعيات الأهلية المتخصصة بالمحافظات، بهدف تحويل الأفراد من متلقين للدعم إلى شركاء في الإنتاج، بما يعزز فرص التشغيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

الشروط الأساسية للالتحاق بالمشروع:-

1. أن يكون مصري الجنسية.

2. الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة والحساب.

3. ألا يقل السن عن 18 عامًا.

4. تقديم ضمان مقبول من الجمعية المُنفذة للمشروع.

5. الموافقة على شروط التعاقد مع الجمعية.

6. اجتياز دورة تدريبية أو اختبار صلاحية.

7. إمكانية مشاركة المستفيد بنسبة من تكلفة المشروع.

خطوات وإجراءات الحصول على المشروع:-

1. تقديم الطلب للوحدة الاجتماعية التابع لها المتقدم، موضحًا نوع المشروع والقيمة التقديرية ونسبة المساهمة إن وُجدت.

2. في حال كان المتقدم قاصرًا (أقل من 21 عامًا)، يتم تقديم الطلب عبر الولي الشرعي أو الوصي مع المستندات القانونية اللازمة.

3. خلال أسبوعين، تقوم الوحدة الاجتماعية:-

دراسة الجدوى الاقتصادية.

إجراء بحث اجتماعي وفني.

اختبار القدرات المهنية.

4. تُرسل الأوراق للإدارة الاجتماعية للمراجعة، ثم تُرفع إلى مديرية التضامن بالمحافظة، التي تُحيلها للجمعية المنفذة للمشروع.

5. بعد إصدار القرار، يتم إخطار الوحدة الاجتماعية والطالب بنتيجة الطلب.

6. في حال الموافقة، تُتم إجراءات التعاقد بين المستفيد والجمعية، وتُسلَّم مكونات المشروع بموجب محاضر رسمية، على ألا تنتقل ملكية المشروع للمستفيد إلا بعد سداد القرض بالكامل.

النماذج المطلوبة:

استمارة طلب المشروع (مجانية من الوحدة الاجتماعية).

بحث اجتماعي وفني ودراسة جدوى (يُعدها أخصائي الوحدة).

عقد اتفاق بين الجمعية والمستفيد.

يُعد مشروع الأسر المنتجة خطوة فعلية نحو تمكين المواطن اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال توفير قروض ميسّرة، وتدريبات متخصصة، وإشراف مباشر من الدولة، بما يُحقق مفهوم التنمية المستدامة على أرض الواقع.