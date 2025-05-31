شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة نهائية مميزة في التاريخ لطلاب الثانوية العامة قبل ليلة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

في إطار دعمه المتواصل للعملية التعليمية، ينشر ”الخليج 365” مراجعة ليلة الامتحان لمادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، والتي تُعد من المواد الأساسية والمؤثرة في المجموع النهائي.

وتغطي المراجعة جميع فصول المنهج بداية من الحملة الفرنسية على مصر، إلى ثورات التحرر في العالم، والحروب العالمية، وتاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر، مع إبراز الأجزاء التي تتكرر في الامتحانات.

كما تحتوي المراجعة على شرح مبسط للأحداث التاريخية، وتسلسل زمني واضح، وتحليل لأسباب ونتائج كل حدث، مما يساعد الطالب على ربط المعلومات واستيعابها بسرعة، خاصة في ليلة الامتحان.

وحرص “الخليج 365” على توفير أسئلة متوقعة وإجابات نموذجية تعكس شكل الامتحان الرسمي، مع نصائح للإجابة الدقيقة وعدم الوقوع في فخ الأسئلة المتشابهة.



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للاطلاع على باقي المراجعات النهائية والنماذج المقررة.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان التاريخ للعام الدراسي الحالي 2025 سيأتي من داخل المنهج المقرر بالكامل، مع التزام دقيق بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث عدد الأسئلة وتدرج مستويات الصعوبة، بما يُراعي الفروق الفردية بين الطلاب ويقيس قدرتهم على الفهم والتحليل وليس الحفظ فقط.