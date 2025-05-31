شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة ليلة الامتحان النهائية في اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرصه المستمر على دعم طلاب الثانوية العامة في موسم الامتحانات، يواصل “الخليج 365” تقديم خدماته التعليمية المتكاملة، ويقدم اليوم المراجعة النهائية في مادة اللغة العربية، والتي تعد واحدة من أهم المواد في جدول الامتحانات، وتشكل البداية الحاسمة لماراثون الثانوية.

وتتضمن المراجعة النهائية شرحًا مبسطًا لجميع فروع المادة، بداية من النصوص والنحو والبلاغة، وصولًا إلى القراءة المتحررة والنصوص المتحررة، كما تحتوي على نماذج أسئلة مجابة طبقًا لنظام البابل شيت الجديد، لتدريب الطلاب على شكل الامتحان الفعلي والتعامل مع أسئلة الفهم والتحليل.

ويقدم “الخليج 365” هذه المراجعة بالتعاون مع نخبة من خبراء اللغة العربية ومعلمي الصف الثالث الثانوي، لضمان أعلى درجات الدقة والوضوح. وتعد هذه المراجعة فرصة حقيقية للطلاب لضبط معلوماتهم ومراجعة ما تم دراسته على مدار العام الدراسي، خاصة مع اقتراب موعد الامتحان.



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ومن جانبها، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المواصفات النهائية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة، مشيرة إلى أن الامتحان يأتي متدرجًا في مستوى الصعوبة بما يسمح بقياس الفروق الفردية بين الطلاب، ويركّز على نواتج التعلم الحقيقية، مثل الفهم والتحليل والتطبيق، مع الالتزام الكامل بما ورد في منهج الصف الثالث الثانوي.