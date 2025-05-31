شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى باريس يجمع فلسطينيين وإسرائيليين يونيو المقبل دعما لحل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك مئات الفاعلين في المجتمع المدني من الملتزمين بتنفيذ حل الدولتين، والسعي نحو مستقبل مشترك قائم على الاعتراف المتبادل والسلام والأمن للجميع، في منتدى باريس للسلام منتصف يونيو المقبل، وذلك في وقت تعاني فيه المنطقة من *العنف الشديد، الإرهاب، الكراهية، والظلم ، بحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية فرنسية.

ويواجه حل الدولتين تهديدات وجودية، وسيؤكد المشاركون – وهم في الغالب - إسرائيليون وفلسطينيون، بالإضافة إلى ممثلين من الشرق الأوسط، أوروبا، والولايات المتحدة – على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة. كما سيشددون على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية غير المشروطة بما يتناسب مع احتياجات سكان غزة.

في 13 يونيو في باريس، ستضع هذه المنظمات وشخصيات المجتمع المدني خبرتها وتجربتها في خدمة الحلول العملية لتنفيذ حل الدولتين ، وإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة توفر ضمانات أمنية للجميع ، وتعزز الاندماج الإقليمي. وبالإضافة إلى المساهمة في عمل المجموعات الثمانية الموضوعية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى بين 17 و20 يونيو.

وبحسب المصادر، سيطلق الفاعلون في المجتمع المدني، والمجتمعون بأعداد كبيرة، دعوة للعمل موجهة إلى المجتمع الدولي، تعكس التزامهم بالسلام والأمن للجميع.

وستعزز هذه الدعوة من باريس جهود فرنسا والاتحاد الأوروبي ، اللذين يدعمان السلام في الشرق الأوسط ، والذي لا يمكن تحقيقه دون تنفيذ حل الدولتين. كما أن المؤتمر الذي تنظمه منتدى باريس للسلام يهدف إلى دعم هذا الهدف عبر توفير منصة للتعبير الفعلي عن التزام المجتمعات المدنية بحل الدولتين والسلام والأمن الإقليميين.