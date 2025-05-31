النائب العام ينعى وكيل نيابة بعد وفاته فى حادث سير أليم بمحور 26 يوليو



وجاء نص النعى:بسم الله الرحمن الرحيم

{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} ينعي النائب العام المستشار محمد شوقي، باسل أشرف صلاح الدين عبد الفضيل خليفه، وكيل النائب العام، الذي وافته المنية إثر حادث سيرٍ أليم.

ويُعرب النائب العام، باسمه واسم كافة أعضاء النيابة العامة، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته.