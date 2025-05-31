شكرا لقرائتكم خبر عن الجغرافيا مش صعبة.. مراجعة نهائية شاملة لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” مراجعة نهائية شاملة لمادة الجغرافيا، وهي من المواد التي تعتمد على الفهم والتحليل والتطبيق، ويمثل التعامل مع الخرائط والتوزيعات الجغرافية أحد تحدياتها الكبرى.

وتتناول المراجعة أهم فصول المنهج، من الأنشطة الاقتصادية، إلى السكان، والنقل، والصناعة، والزراعة والتجارة، مع توضيح الرسومات والخرائط والنقاط التي تحتاج إلى تركيز خاص.

كما تم تضمين تدريبات على تحليل الخرائط واستخلاص المعلومات منها، إلى جانب شرح للمصطلحات الجغرافية الأساسية، مع أسئلة وأجوبة منظمة تغطي كافة الجزئيات، بأسلوب سهل ومباشر.

ويهدف ”الخليج 365” من خلال هذه المراجعة إلى تأهيل الطلاب للتعامل مع الورقة الامتحانية بثقة، خاصة مع اقتراب موعد الامتحان وانشغال الطالب بكثرة التفاصيل.



1



2



3



4



5

للاطلاع على باقي المراجعات النهائية والنماذج المقررة.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان التاريخ للعام الدراسي الحالي 2025 سيأتي من داخل المنهج المقرر بالكامل، مع التزام دقيق بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث عدد الأسئلة وتدرج مستويات الصعوبة، بما يُراعي الفروق الفردية بين الطلاب ويقيس قدرتهم على الفهم والتحليل وليس الحفظ فقط.