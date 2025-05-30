شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فى الخليج 365.. الرئيس السيسى: ملتزمون بالحفاظ على مكانة دير سانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى: ملتزمون بالحفاظ على المكانة الدينية لدير سانت كاترين

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى: ملتزمون بالحفاظ على المكانة الدينية لدير سانت كاترين.. الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليونانى ويؤكدان دفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب فى مختلف المجالات

مصر تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بإنشاء 22 مستوطنة جديدة فى الضفة الغربية

غزة تترقب وقف إطلاق النار.. وإسرائيل توافق على مقترح أمريكى بهدنة 60 يوما وحماس تدرس الاتفاق

مستشار رئيس جهاز الإحصاء: الرقم القومى للعقار يقود الدولة لعصر الجمهورية الرقمية الجديدة

أحمد كامل يتوقع دخوله حيز التنفيذ خلال عام ونصف العام بعد انتهاء اللائحة التنفيذية

«الخليج 365» داخل مصنع كسوة الكعبة فى مكة.. هنا يُُصنع أغلى إحرام فى العالم من الذهب والحرير الخالص

صادرات مصر الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن منذ بداية العام.. «الموالح» و«البطاطس» تتصدران القائمة.. ووزير الزراعة: الطفرة يقف خلفها الكثير من الجهود

وزير المالية: نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى لتقليل أعباء الإنتاج وتحفيز الاستثمار

الدولة تعيد للقاهرة رونقها الحضارى وتحول المناطق التاريخية لمزارات سياحية.. ترميم العقارات بـ5 مناطق بمحيط الحسين والأزهر وشارع المعز.. وإعادة استغلال المناطق الخربة وتحويلها لمناطق جذب سياحى

إرسال رسائل نصية للمتقدمين ضمن «سكن لكل المصريين 5» بترتيب الأولويات.. مى عبدالحميد: الرسائل تتضمن الخطوات التالية الواجب اتباعها

«الأكاديمية الوطنية» تقود تأهيل الكوادر النسائية لمواقع اتخاذ القرار.. ختام ناجح للمرحلة الأخيرة من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات».. ورشا راغب: الأكاديمية الوطنية للتدريب تحرص على اختيار الأفضل وتجربة استثنائية للمتقدمات

محطات الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع نواة لتنمية محافظات الصعيد





مركز البحوث الزراعية: نتائج تطبيقات البحث العلمى أصبحت ملموسة بقوة فى 10 سنوات.. زيادة إنتاجية فدان القمح لـ18 إردبا.. تضاعف إنتاجية الذرة من 2 طن إلى 4 أطنان للفدان.. وإدخال سلالات حيوانية ودواجن متطورة