شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يبحث مع صربيا خطة ربط إلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل وزير العمل محمد جبران، خلال زيارته لصربيا لقاءاته، بشأن تفعيل سُبل التعاون في كل الملفات ذات الصلة بقضايا العمل وتنقل الأيدي العاملة، وفتح أسواق جديدة أمام الكوادر المصرية ، في سوق العمل الصربي، تماشيًا مع الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي شهد توقيعها – في يوليو الماضي - الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، خاصة في مجال العمل والتوظيف، التقى الوزير جبران ، اليوم مع ايفيتسا داتشيتش وزير الداخلية الصربي، وذلك بحضور السفير باسل صلاح، سفير مصر في العاصمة بلجراد، وإبراهيم حمزة الشيخ، نائب السفير.

وأكد الوزيران على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تحظى بدعم مباشر من القيادتين السياسيتين ، اللتين أرستا أسس التعاون الوثيق، وتعمل الحكومتان على ترجمته إلى مشروعات وشراكات ملموسة في مختلف القطاعات، الوزير الصربي أكد على ترحيبه بالوزير جبران، مشيدًا بقوة ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين،وعلى حرص بلاده على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، وخاصة مع ما تشهده علاقات الصداقة بين قيادتي البلدين ،موضحًا زيارة مرتقبة له إلى القاهرة للقاء نظيره المصري ، وأضاف أن العمالة المصرية تَلقّى ترحيبًا وتقديرًا من جانب الشعب الصربي.

وناقش الوزير جبران مع الوزير الصربي تنفيذ خطة الربط الالكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل الأيدي العاملة ،وضمان استدامتها والحفاظ على حقوقها ،والإلتزام بواجباتها ، وأشار الوزير إلى جاهزية الدولة المصرية إلى تلبية إحتياجات السوق العمل الصربي بالكوادر الماهرة،وهنأ الدولة الصربية بإستضافة معرض إكسبو 2027 الدولي ،مؤكدًا على جاهزية العمالة المصرية للعمل في هذا "المعرض" خلال فترة انعقاده.

كما ناقش الوزيران كافة الملفات التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجالات تنقل الأيدي العاملة، وكان الوزير جبران قد إلتقى صباح اليوم مع نظيرته الصربية ميليستا دجور جوفيتش ستامينكوفسكي وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية لتفعيل التعاون والتنسيق في الملفات المُشتركة.