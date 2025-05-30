شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية: وصول مليون و330 ألف حاج من الخارج عبر جميع منافذ المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أن إجمالى ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (1,330,845) حاجًّا، وذلك حتى نهاية يوم أمس الخميس.

وأوضحت المديرية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (1,260,874) حاجًّا، وبلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (64,883) حاجًّا، وعدد (5,088) حاجًّا عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات السعودية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها فى المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التى يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.