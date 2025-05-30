شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ يوم الجمعة 2025/6/6م، أول أيام العيد.

وينشر ”الخليج 365” مواعيد وتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2025، فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، كما يلى:

القاهرة 6:19

الجيزة 6:19

الإسكندرية 6:21

بورسعيد 6:11

السويس 6:13

العريش 6:06

الطور 6:13

سانت كاترين 6:11

طابا 6:05

شرم الشيخ 6:11

دمنهور 6:19

طنطا 6:18

المنصورة 6:16

الزقازيق 6:16

بنها 6:18

شبين الكوم 6:18

كفر الشيخ 6:17

الفيوم 6:22

بنى سويف 6:21

المنيا 6:25

أسيوط 6:25

سوهاج 6:25

قنا 6:21

أسوان 6:25

أبو سمبل 6:34

مرسى مطروح 6:31

الغردقة 6:15

الخارجة 6:33

الإسماعيلية 6:13

دمياط 6:13

السلوم 6:39

نويبع 6:07

حلايب 6:14

شلاتين 6:16