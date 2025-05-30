شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نتشاور مع القوى والفصائل بشأن مقترح ويتكوف لوقف حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس إنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا من المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف عبر الوسطاء، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، بشأن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

فقد نقلت القناة 12 عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله "نقبل بمخطط ويتكوف الجديد".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت إنه من المرتقب أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا محدودا لبحث المسار الجديد الذي طُرح بشأن صفقة تبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ضوء المقترحات الأخيرة التي قدمها ويتكوف.

ولم توضح الهيئة من سيشارك في اللقاء إضافة إلى نتنياهو.

وكشفت وثيقة المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف حرب غزة أن مصر وقطر وأمريكا ستضمن استمرار وقف النار لمدة 60 يوما، ولأي تمديد محتمل لوقف إطلاق النار، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

كما تضمنت الوثيقة "تسليم الأسرى سيتم دون مظاهر أو احتفالات علنية وسيتم توزيع المساعدات بواسطة الأمم المتحدة والهلال الأحمر".

أكدت الوثيقة: "ترامب جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق غزة وسيعلن عنه شخصيا، وأن مبعوث ترامب الخاص سيستكمل تفاصيل الاتفاق ويتولى رئاسة المفاوضات".

وبحسب الوثيقة: "حماس ستقدم فى اليوم العاشر معلومات كاملة عن كافة الأسرى المتبقين، وفى اليوم الأول من الهدنة تبدأ مفاوضات بشأن ترتيبات وقف دائم للنار".

وأضافت: "توثق جميع أنشطة إسرائيل العسكرية عند بدء سريان الاتفاق، وإرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على وقف النار".

وأكدت: "إطلاق حماس سراح 10 محتجزين أحياء وجثامين 18 فى اليومين الأول والسابع".