شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تضع توصيات جديدة لحماية الرضع من الفيروس المخلوى التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الصحة العالمية اليوم أول موقف لها على الإطلاق بشأن منتجات التحصين لحماية الأطفال ضد الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) - وهو السبب الرئيسي للعدوى التنفسية السفلية الحادة عند الأطفال على مستوى العالم.

وقالت فى بيان لها ، إنه يُسبب الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) سنويًا حوالي 100,000 حالة وفاة وأكثر من 3.6 مليون حالة دخول إلى المستشفى لدى الأطفال دون سن الخامسة حول العالم ويُصيب نصف هذه الوفيات تقريبًا الرضع دون سن 6 أشهر.

وتحدث الغالبية العظمى (97%) من وفيات الرضع الناجمة عن الفيروس المخلوي التنفسي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث يصعب الحصول على الرعاية الطبية الداعمة، مثل الأكسجين أو السوائل.

نُشرت ورقة الموقف في السجل الوبائي الأسبوعي (WER)، وهي تحدد توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن منتجين للتحصين: لقاح للأم يمكن إعطاؤه للنساء الحوامل في الثلث الثالث من الحمل لحماية أطفالهن، وجسم مضاد وحيد النسيلة طويل المفعول يمكن إعطاؤه للرضع منذ الولادة، قبل موسم فيروس المخلوي التنفسي أو أثناءه.

قالت الدكتورة كيت أوبراين، مديرة التحصين واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية: "يُعد فيروس الجهاز التنفسي المخلوي فيروسًا شديد العدوى يصيب الأشخاص من جميع الأعمار، ولكنه يُلحق ضررًا بالغًا بالرضع، وخاصةً الخُدّج، عندما يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة".

وأضافت: "يمكن لمنتجات التحصين ضد فيروس الجهاز التنفسي المخلوي التي توصي بها منظمة الصحة العالمية أن تُحدث نقلة نوعية في مكافحة هذا المرض الخطير، وأن تُقلل بشكل كبير من حالات دخول المستشفيات والوفيات، مما يُسهم في نهاية المطاف في إنقاذ حياة العديد من الرضع حول العالم".

وأوضحت، إنه عادةً ما يُسبب الفيروس المخلوي التنفسي أعراضًا خفيفة تُشبه نزلات البرد الشائعة، بما في ذلك سيلان الأنف والسعال والحمى، ومع ذلك، يُمكن أن يُؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والتهاب القصيبات الهوائية، لدى الرضع والأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو حالات صحية كامنة.

وقالت، إن هناك منتجان للتحصين ضد فيروس المخلوي التنفسي استجابةً للعبء العالمي الناجم عن الإصابة الشديدة بفيروس المخلوي التنفسي (RSV) بين الرضع، توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) جميع الدول بإدخال إما لقاح الأم (RSVpreF) أو الجسم المضاد وحيد النسيلة (nirsevimab) وفقًا لإمكانية تطبيقه ضمن النظام الصحي القائم في كل دولة، وفعاليته من حيث التكلفة، والتغطية المتوقعة.د، وقد أوصت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية المعنية بالتحصين (SAGE) بتطبيق كلا المنتجين عالميًا في سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، حصل لقاح الأم على موافقة منظمة الصحة العالمية المسبقة في مارس 2025، مما أتاح لوكالات الأمم المتحدة شراؤه.

توصي منظمة الصحة العالمية بإعطاء لقاح الأم للحوامل خلال الثلث الأخير من الحمل، بدءًا من الأسبوع الثامن والعشرين فصاعدًا، لضمان نقل الأجسام المضادة بشكل كافٍ إلى الجنين، يمكن إعطاء اللقاح خلال الرعاية الروتينية قبل الولادة، بما في ذلك خلال إحدى زيارات الرعاية الخمس التي توصي بها منظمة الصحة العالمية قبل الولادة في الثلث الأخير من الحمل، أو أي استشارات طبية إضافية.

المنتج التحصيني الثاني الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، نيرسيفيماب، يُعطى كحقنة واحدة من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة التي تبدأ في حماية الأطفال ضد فيروس المخلوي التنفسي في غضون أسبوع من الإعطاء وتستمر لمدة 5 أشهر على الأقل، وهو ما يمكن أن يغطي موسم فيروس المخلوي التنفسي بالكامل في البلدان ذات موسمية فيروس المخلوي التنفسي.

توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بإعطاء الرضع جرعة واحدة من نيرسيفيماب بعد الولادة مباشرة أو قبل خروجهم من مركز الولادة، في حال عدم إعطاء الجسم المضاد وحيد النسيلة عند الولادة، يمكن إعطاؤه خلال أول زيارة صحية للطفل، إذا قررت دولة ما إعطاء المنتج فقط خلال موسم الإصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي بدلاً من إعطائه على مدار العام، فيمكن أيضًا إعطاء جرعة واحدة للرضع الأكبر سنًا قبل دخول موسم الإصابة الأول بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي.

سيتحقق أكبر تأثير على حالات الإصابة الشديدة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي بإعطاء الأجسام المضادة وحيدة النسيلة للرضع دون سن 6 أشهر. ومع ذلك، لا تزال هناك فائدة محتملة للرضع حتى سن 12 شهرًا.

تُصدر منظمة الصحة العالمية بانتظام أوراق مواقف مُحدثة حول اللقاحات، ومجموعات اللقاحات، ومنتجات التحصين الأخرى ضد الأمراض ذات التأثير الكبير على الصحة العامة، تُركز هذه الأوراق بشكل رئيسي على استخدام اللقاحات في برامج التحصين واسعة النطاق.

تهدف ورقة الموقف الجديدة إلى إطلاع صانعي سياسات الصحة العامة الوطنية ومديري برامج التحصين على استخدام منتجات التحصين ضد الفيروس المخلوي التنفسي في برامجهم الوطنية، بالإضافة إلى وكالات التمويل الوطنية والدولية.