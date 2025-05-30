أخبار مصر.. الطقس غدا مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا طقسا ربيعيا مائلا للحرارة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..الرئيس السيسى يؤكد التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين
تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد التأكيد على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة، وهو ما يرسخه الحكم القضائى الصادر مؤخرا في هذا الصدد، والذي جاء ليتسق مع حرص مصر على قدسية الأماكن الدينية والكنسية، وتأكيد القيمة التراثية والروحية والمكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين.
تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار الإحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في استفزاز وانتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة.
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء إرسال رسائل نصية SMS لكافة العملاء (المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط) المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك على أرقام التليفونات المسجلة على طلباتهم، تتضمن نتيجة فرز طلباتهم وترتيب الأولويات في المشروعات المتقدمين عليها.
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، حيث تصل اليوم الجمعة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للمملكة العربية السعودية بوصول حجاج محافظة كفر الشيخ إلى مكة المكرمة ليكتمل بذلك وصول حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة والبالغ عددهم 12500 حاج.وزارة الصحة: تقديم الخدمات الصحية الوقائية لـ50 ألف و598 حاجا من المسافرين
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الصحية الوقائية لـ50 ألفًا و598 حاج، وتوزيع 20 ألفًا و556 من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية على الحجاج المسافرين للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لموسم حج 1446هـ/2025م، وذلك عبر المطارات الدولية (القاهرة، الأقصر، أسوان، سوهاج)، بالإضافة إلى موانئ نوبيع، وسفاجا، والغردقة البحرية، خلال الفترة من 14 وحتى 25 مايو 2025.
أدى جموع الحجاج صلاة الجمعة الأخيرة قبل وقفة عرفات داخل أروقة المسجد الحرام في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والتضرع، استعدادًا للصعود إلى المشعر المقدس يوم الأربعاء المقبل، حيث تبلغ مناسك الحج ذروتها في يوم الوقفة الكبرى يوم الخميس.
تنطلق غداً السبت الموافق 2025/5/31 امتحانات الشهادة الإعدادية ( نظام البوكليت) للفصل الدراسي الثاني لعام 2025/2024 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 2025/6/4 ، وسط إجراءات أمنية مكثفة بما يحقق سير الامتحانات بشكل ناجح ومنضبط .
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمنطقتي جنوب القطامية وغرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل، الموافق 1 يونيو وحتى يوم الأربعاء 18 يونيو،وفقًا للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.رئيس بعثة الحج يناشد الحجاج بارتداء بطاقة "نسك" الذكية خلال موسم الحج
ناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، الحجاج المصرييين بارتداء بطاقة "نسك" الذكية، وكارت التعارف الخاص بالحجاج في جميع تحركاتهم، وفقا لتعليمات السلطات السعودية.
أكد دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رفع درجة الاستعداد بمديرية تموين القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة توفير كافة انواع اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة، والسلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة تلبى احتياجات المواطنين ومراعاة أن تقل اسعارها عن مثيلاتها فى الأسواق، مع ضخ كميات كبيرة من مختلف أنواع اللحوم، ونشر منافذ بيع وتوزيع اللحوم الطازجة والمجمدة مع تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر وتكثيف المرور اليومي للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين، وضبط الأسعار، والتصدى لجشع التجار.عبر رسائل نصية.. السعودية تشدد: لا دخول إلى مكة والمشاعر دون تصريح حج
جددت وزارة الداخلية السعودية تاكيدها على ضرورة إبراز تصريح الحج لرجال الأمن عند الطلب كشرط أساسي لدخول مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبقاء فيهما، وذلك في إطار حملة "لا حج بلا تصريح" التي تهدف إلى تنظيم موسم الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج.
استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ومدينتي خان يونس ورفح جنوبا، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين، جراء قصف تجمعا لمواطنين شمال القطاع.
الطقس غدا.. مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32 درجة
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 31 مايو 2025، طقسا ربيعيا مائلا للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء .
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