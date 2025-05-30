شكرا لقرائتكم خبر عن نماذج استرشادية لامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بنظام البوكليت والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة التربية والتعليم، نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية في مادتي اللغة العربية بنظام البوكليت، وذلك في إطار الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وحرصًا من المديرية على دعم الطلاب وتدريبهم عمليًا على شكل ونمط الامتحانات.

وأوضحت أن الهدف من إتاحة نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، يساعد على تدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية، وتعزيز مهارات الحل والتفكير المنظم، وإزالة رهبة الامتحانات وتحقيق أعلى معدلات الأداء.



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وتنطلق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، السبت 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، وذلك وفقًا للجدول التالي:

- السبت 31 مايو 2025: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- الأحد 1 يونيو 2025: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

- الإثنين 2 يونيو 2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 3 يونيو 2025: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

- الأربعاء 4 يونيو 2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وتعتمد امتحانات الشهادة الإعدادية على الفصلين الدراسيين، حيث أن درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول والثاني تؤهله لتنسيق المرحلة الثانوية والمدارس الفنية بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي بإجمالي 280 درجة للعام الدراسي بأكمله.