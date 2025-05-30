شكرا لقرائتكم خبر عن فصيل فلسطينى يطالب حماس بالعمل مع الوسطاء العرب للتوصل لهدنة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمي باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجمعة، إنه أمام إستعصاء المفاوضات الجارية مع الإدارة الأمريكية لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، بسبب تحيّز واشنطن الواضح للموقف الإسرائيلي المتمسك بخيار مواصلة حرب الإبادة الجماعية، فإن الجبهة على ثقة تامة بأن قيادة حماس على بيِّنة بالمخاطر الجمّة التي يتعرض لها شعبنا في حال عدم التوصل الفوري لوقف إطلاق النار.

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (يسار) في بيان لها قيادة حركة حماس لمضاعفة الجهود بالتعاون مع الوسطاء العرب للتوصل إلى إتفاق بوقف العدوان، ولو لـ 60 يوماً، تشكل فترة كافية لإفساح المجال أمام المبادرات والتحركات الإقليمية والدولية الآيلة لتطوير الموقف، بما يخدم تحقيق الأهداف الوطنية التي يكفلها الصمود الأسطوري لشعبنا من أجل وقف العدوان.

خصت الجبهة الديمقراطية قيادة حركة حماس بهذه الدعوة، مشيرة إلى أن حماس مازالت تتحمل مسئولية إدارة المفاوضات غير المباشرة مع العدو، لعدم قدرة الحالة الفلسطينية على بلورة صيغة بديلة تقوم على تشكيل وفد مشترك يمثل الكل الفلسطيني في إدارة العملية السياسية.

شددت الجبهة الديمقراطية على أهمية ملاقاة هذا الإستحقاق الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد في المرحلة الدقيقة التي تجتازها القضية الوطنية.