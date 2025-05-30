شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الاتحاد الأوروبي تشارك في حملة لتنظيف نهر النيل من المخلفات البلاستيكية والان مع تفاصيل الخبر

شاركت السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وعدد من سفراء أوروبا، في حملة لتنظيف نهر النيل من المخلفات البلاستيكية بجزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة، في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الجهود البيئية وتعزيز الشراكة مع مصر.

وتهدف هذه المبادرة إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة المائية ومكافحة التلوث البلاستيكي الذي يؤثر سلبًا على النظام البيئي والصحة العامة.

تأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها بعثة الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، لتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

وأعربت السفيرة إيخهورست عن سعادتها بالمشاركة في هذه الحملة، مؤكدةً على أهمية العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مواجهة التحديات البيئية.

وتعكس هذه المبادرة التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات حماية البيئة وإدارة الموارد المائية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على نهر النيل كمصدر حيوي للحياة في مصر

وتستهدف مبادرات تنظيف النيل إلى استخراج المخلفات البلاستيكية وإعطاء متنفس للثروة السمكية والذي من شأنه أن يتيح مزيدا من فرص العمل للصيادين الذين تؤثر تدهور الثروة السمكية على أرزاقهم، بالإضافة إلى إنعاش السوق المصري بها.

جدير بالذكر أن حملة فيري نايل verynile كانت قد كشفت مؤخرا عن أن حملات تنظيف نهر النيل من المخلفات البلاستيكية التي تطلقها بمشاركة متطوعين من طلاب المدارس والجامعات والصيادين، أسفرت حتى الآن عن استخراج مئات الأطنان من المخلفات البلاستيكية من النهر.