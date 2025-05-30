شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: أحيي الجهود المصرية القطرية الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

وجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، التحية لمصر وقطر على جهودهم لمحاولة وقف اطلاق النار، وقال: "أحيي الجهود المصرية القطرية الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة ولا يمكن أن نترك إسرائيل منطلقة اليدين تفعل في غزة ما تشاء".

وأشار ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء سنغافورة، إلى أننا إذا أوقفنا الاستثمار في التنمية المستدامة سيخلق أزمات كبرى ويجب استبعاد سياسة الكيل بمكيالين حتى لا ينقسم العالم، مؤكدا أن التنافس الأمريكي الصيني أدخلنا في توتر شديد وفرنسا حليفة للولايات المتحدة وصديقة أيضا للصين وندافع دوما عن مصالحنا أولا ونريد التعاون لا التبعية.