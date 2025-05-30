شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" لدعم الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية للمواطنين، وإنطلاقاً من دورها الهام تجاه المجتمع المدنى، استكملت المنطقة الشمالية العسكرية تنفيذ حملة "بلدك معاك" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك لتقديم الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية.

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وتضمنت الحملة تنظيم معرض بالمجان يشمل توزيع 30 طن لحوم و20 ألف كرتونة سلع غذائية و300 ألف قطعة ملابس، فضلاً عن تنظيم قافلة طبية مجانية تشتمل على العديد من العيادات المتنقلة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعدد من التخصصات الطبية المختلفة ، وكذا صرف العلاج بالمجان .

كما شملت الحملة توزيع كافة الأجهزة الكهربائية والمفروشات ومستلزمات المنزل لعدد 600 شاب وفتاة وتنظيم حفل زفاف جماعى بإستاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية تضمن تقديم الموسيقات العسكرية للعديد من العروض ، كذلك عدد من الفقرات الغنائية والفنية التى تحمل طابع البهجة لتلك المناسبة .

وخلال مراسم حفل الزفاف ألقى اللواء أ . ح هشام حسنى حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة نقل خلالها تهنئة القيادة العامة للقوات المسلحة للحضور، مشيداً بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصرى العظيم .

حضر فعاليات حفل الزفاف الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية ومحافظوا الإسكندرية والبحيرة والغربية وعدد من الشخصيات العامة .



خلال الحفل