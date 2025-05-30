شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يلتقى نظيرته الصربية للتعاون وفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار زيارته إلى دولة صربيا، لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية الماهرة والمُدربة، وتنفيذًا للإتفاقيات ومذكرات التعاون التي شهد توقيعها في يوليو الماضي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ، خاصة في مجال العمل والتوظيف، التقى وزير العمل محمد جبران ، وزير العمل صباح اليوم الجمعة ، في العاصمة بلجراد، مع ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية الصربية، لتفعيل سُبل التعاون المُشترك ،وذلك بحضور السفير باسل صلاح، سفير مصر في العاصمة بلجراد،و إبراهيم حمزة الشيخ، نائب السفير.

وأكد الوزير جبران على جاهزية الدولة المصرية لتصدير العِمالة المُدربة إلى سوق العمل الصربي، وفي كافة المجالات والمهن المطلوبة ، موضحًا أن صربيا تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر، وأن العلاقات بين البلدين تحظى بدعم مباشر من القيادتين السياسيتين ، اللتين أرستا أسس التعاون الوثيق، وتعمل الحكومتان على ترجمته إلى مشروعات وشراكات ملموسة في مختلف القطاعات.

واستعراض الوزير جبران جهود الدولة المصرية، لفتح اسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة ، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين، في مجالات تنقل الأيدي العاملة، وتطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة مراكز التدريب ، وتنمية مهارات الشباب،وتأهيلهم على احتياجات سوق العمل الخارجي، والتأكد من إمتلاكهم المهارات اللازمة من خلال "الفحص المهني"، وقياس مستوى المهارة والحرفة ، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ، عن طريق "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة " التابعة للوزارة .. كما أكد الوزير على أن "الوزارة" أنشأت مركز تدريب مهني حديث ،وهو مركز تدريب الحجاز، والمُجهز بأحدث المعدات والآليات والذي يمكن أن يكون مركزًا يتم فيه تأهيل وإختبار العمالة التي ترغب للعمل في دولة صربيا.

من جانبها، أكدت وزيرة العمل الصربية على متانة العلاقات بين البلدين ، وفي كل المجالات.. وأشادت بدور مصر الريادي والمحوري على المستوى العربي والأفريقي ،وأشارت إلى زيارة مرتقبة لرئيس وزراء صربيا إلى القاهرة ،ليلتقي بنظيره المصري ،وأنه جرى تكلفيها بمتابعة ملف العمل، وتقديم مقترحات بشأن التعاون في هذا المجال ،لعرضها خلال الزيارة ..كما أشارت إلى مذكرة التفاهم في مجال إنتقال العمالة التي ذكرها الوزير جبران ،وأكدت على أهمية صياغة آلية جديدة لتسهيل إنتقال الكوادر المصرية المُدربة إلى سوق العمل الصربي ....هذا وقد شهد اللقاء،فيديو تسجيلي لعرض إنجازات الدولة المصرية،والمناخ الإستثماري المتميز، ودور الكوادر المصرية الماهرة في بناء المشروعات العملاقة منها "العاصمة الإدارية" و"مشروع الضبعة النووية"، وغيرها.