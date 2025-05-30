شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج يناشد الحجاج بارتداء بطاقة "نسك" الذكية خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

ناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، الحجاج المصرييين بارتداء بطاقة "نسك" الذكية، وكارت التعارف الخاص بالحجاج في جميع تحركاتهم، وفقا لتعليمات السلطات السعودية.

وأوضح أن السلطات السعودية قامت باصدار بطاقة "نسك" الذكية؛ لتمييز الحجاج النظاميين الحاصلين على تأشيرات الحج عن غيرهم من المخالفين.

واكد ضرورة ارتداء جميع الحجاج المصريين لهذه البطاقة في جميع تحركاتهم داخل المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المنظمة بضرورة ارتداء بطاقة "نسك" الذكية، وكارت التعارف، عند الخروج من فنادق الاقامة، مشددا على أنه لن يسمح بدخول منطقة المشاعر المقدسة في ايام الحج لأي شخص لا يرتدي تلك البطاقة.

وأوضح أن بطاقة "نسك" الذكية، هي مستند تعريفي للحاج، فهي الإثبات الرسمي الوحيد المعتمد للحاج النظامي في منطقة المشاعر المقدسة، ويتم عبرها الحصول على كافة المعلومات الشخصية والصحية للحاج، وبيانات السكن، بجانب معلومات التواصل مع مسئول بعثته والشركة المختصة بتقديم الخدمات له.