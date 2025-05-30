شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والان مع تفاصيل الخبر

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس".

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجانبين أكدا حرصهما على الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، والتزامهما بالاستمرار في دفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يتفق مع طابعها التاريخيّ ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.