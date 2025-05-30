أخبار مصر

الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس

0 نشر
0 تبليغ

الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الجمعة، 30 مايو 2025 03:01 م

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس".

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجانبين أكدا حرصهما على الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، والتزامهما بالاستمرار في دفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يتفق مع طابعها التاريخيّ ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements