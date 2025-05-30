شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصري: أكثر من 35 ألف شاحنة تحمل 500 ألف طن مساعدات لغزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الهلال الأحمر المصري، بنيامين دوسا، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي، والسفير السويدي بالقاهرة داج يولين دانفيلت، ووفد رفيع المستوى من الخارجية السويدية، في زيارة رسمية للمركز العام والتعرف على أنشطته، وآخر المستجدات في دعم غزة.

واستعرضت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، دور الهلال المصري كأقدم جمعية في المنطقة ولها دور بارز في أوقات السلم والحرب بصفته جهاز مساند للدولة في الأزمات المحلية والدولية، ومنها مؤخرًا أزمتي السودان وغزة، وذلك بجهود أكثر من 35 ألف متطوع.

ومن جانبه، ثمنّ بنيامين دوسا، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي، جهود مصر والهلال الأحمر المصري خاصة في دعم غزة في ظل ما تشهده من وضع كارثي، مؤكدًا على أهمية ضرورة التعاون مع الهلال الأحمر المصري لدعم جهوده الإغاثية المقدمة إلى غزة.

وتطرقت المناقشات إلى حجم التحديات التي يواجهها الهلال الأحمر المصري في إدخال المساعدات إلى غزة، حيث يشهد القطاع تحديات غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية من حصار واستهداف المدنيين، وعدم السماح بوجود ممرات آمنة لإنفاذ المساعدات داخل القطاع.

وأكدت إمام أن الهلال المصري لم يتوقف يومًا عن تقديم المساعدات إلى غزة وفي حالة تأهب دائم استعدادًا لفتح المعبر الذي لم يٌغلق من الجانب المصري نهائيًا، مشيرة إلى أن متطوعي الهلال الأحمر المصري ساهموا في إقامة مخيمات ومستشفيات ميداني داخل غزة، هذا إلى جانب دوره المحوري في تنسيق استلام المساعدات من كافة محافظات وموانئ الجمهورية، والعمل مع المنظمات المحلية والدولية لافته إلى أن حجم المساعدات الإغاثية إلى تم إدخالها إلى غزة بلغ أكثر من 35 ألف شاحنة تحمل أكثر من نصف مليون طن مساعدات تنوعت بين الغذاء، الماء، المستلزمات الطبية والعلاجية، سيارات الإسعاف، الوقود، المواد الإغاثية الإيوائية ومستلزمات النظافة الشخصية، ألبان وحفاضات أطفال، ويتم تجهيز المساعدات حسب الأولويات بالتنسيق مع نظيرنا الفلسطيني.

وشرحت إمام دور الهلال الأحمر المصرى كآلية وطنية لتنسيق المساعدات لغزة ، كما شرحت آلية تجهيز المساعدات من خلال المراكز اللوجستية بالعريش والتي أُنشت خصيصًا لخدمة قطاع غزة وإدارة واستيعاب أكبر قدر من المساعدات الإنسانية، وتقوم بدور محوري في تجهيز المساعدات حيث يتم بها عملية التعبئة والتصنيف والتكويد للمساعدات طبقًا للمعايير الدولية المتفق عليها، ومتابعة تفويجها عبر المعابر وحتى تتسلمها الجهات المعنية بالتوزيع في الجانب الفلسطيني وأبرزهم الهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا كما أن الهلال الأحمر المصري يتواجد على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، ودائمًا مايكون على أهب الاستعداد لدخول المساعدات فور فتح المعابر في أي لحظة.

واشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري قام بتقديم خدمات للآلاف من المصابين الفلسطينيين بالتنسيق مع وزارتى الصحة والتضامن، وتقديم أكثر من 165 ألف خدمة دعم نفسي.

وفيما يخص أزمة السودان، استعرضت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، جهود الهلال في الاستجابة لتداعيات الأزمة السودانية على مدار عامين، قائلة: إن فرق الهلال قامت باستجابة فورية لإغاثة الأشقاء السودانيين من خلال إقامة نقاط الخدمات الإنسانية على معبري قسطل وأرقين، بعد يومين من بدء الأزمة وذلك في 17 أبريل 2023 وانه تم تقديم الاستجابة الفورية من خلال تقديم الإسعافات الأولية، إنشاء عيادات طبية على الحدود، الدعم النفسي، توزيع حقائب النظافة الشخصية، المواد الغذائية، تقديم المساعدات المالية، مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتوفير سبل الإتاحة، تنسيق وسائل النقل المختلفة لنقل الأشخاص إلى الأماكن التي يرغبون التوجه إليها، وتقديم خدمات إعادة الروابط العائلية وخدمات الاتصالات والإنترنت.

اصطحبت المدير التنفيذي للهلال المصري الوزير السويدي والوفد المرافق له بحضور رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة ألفونسو فيردو بيريز، وممثلة الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالقاهرة إيملي جولر، في جولة تفقدية لغرفة العمليات المركزية، واستمع إلى وكيفية متابعة فرق متطوعي الهلال الأحمر على المعابر، وآلية عمل الغرفة على مدار 24 ساعة، وكيفية التعامل مع الأزمات من المتابعة والإبلاغ، موضحة أن الغرفة مجهزة على أعلى مستوى بأحدث الوسائل التكنولوجية وتعمل كمركز رصد و تنبؤ.

وفي لافتة إنسانية، شارك وزير التعاون والتجارة الخارجية السويدي، خلال زيارته مركز تعبئة وتجهيز المساعدات في المركز العام، في تجهيز إحدى صناديق المساعدات الغذائية إلى غزة، وبعث رسالة دعم إلى الأهالي عبر صناديق الهلال الأحمر المصري.

وقع بنيامين دوسا على إحدى صناديق المساعدات الإغاثية التابعة للهلال الأحمر المصري، في رسالة دعم إلى أهالي قطاع غزة، تحمل كلمات: "بالحب من السويد".



زيارة الهلال الأحمر المصري



زيارة رسمية للمركز العام بهيئة الهلال الأحمر المصري