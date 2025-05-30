شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تختتم غدا جسرها الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام بـ21 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر

تختتم مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى غدا، السبت، جسرها الجوى لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة والذي بدأ في 14 مايو الجارى، على أن تبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن يوم 9 يونيو 2025.

هذا وتسير مصرللطيران غدًا السبت 21 رحلة جوية بواقع:

9 رحلات القاهرة - جدة

11 رحلة القاهرة- المدينة المنورة

1 رحلة القاهرة - الطائف

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة ومصر للطيران وقرعة أسر أفراد العاملين وأسر شهداء الضباط والترانزيت وحج أفراد وعمل وإقامة.



حجاج بيت الله الحرام



حجاج بيت الله الحرام



حجاج بيت الله الحرام



الحجاج



حجاج



